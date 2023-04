Classifica delle città italiane più amate dai turisti in base alle recensioni positive: nella top 10 Roma solo quinta (dietro Napoli e Firenze)

Il turismo è oramai ripartito dopo le stagioni horror dovute alla pandemia. Non solo è ripartito ma quest'anno si prevede un boom di turisti n tutta Italia. Ma quali sono le località più apprezzate?

Preply, celebre piattaforma per l’apprendimento delle lingue straniere, ha stilato un report molto interessante da cui si evince una classifica con qualche sorpresa: analizzando i dati online, ha preso in considerazione non tanto il numero di recensioni ottenute da ciascuna città, bensì la percentuale di quelle positive, per capire l’indice di gradimento di ogni luogo. E nella top ten assoluta delle città più apprezzate c'è anche una pugliese.

Primo posto

In vetta tra le città più apprezzate c'è Matera, il capoluogo della Basilicata: sebbene abbia "solo" poco più di 2mila recensioni, ben il 97,7% di queste sono positive.

Secondo posto

Olbia, in Sardegna, a due passi dalla Costa Smeralda, è seconda. Delle sue 1.100 recensioni, quelle positive si aggirano attorno al 97% del totale.

Terzo posto

Medaglia di bronzo per Napoli, online ha oltre 125mila recensioni, di cui il 93,7% positive.

Quarto posto

Firenze, un grande classico, città d'arte adorata dai turisti. Delle più di 290mila recensioni ottenute, quelle positive rappresentano il 93,2%.

Quinto posto

Forse ci si aspettava che la Capitale fosse qualche gradino più in su per i suoi splendidi monumenti a cielo aperto: Roma, al quinto posto, sul web vanta quasi 450mila recensioni, di cui positive al 92,5%

Sesto posto

Una ex Capitale d'Italia: sesta posizione per Torino, con il 92% di recensioni positive su un totale di oltre 105mila.

Settimo posto

Ecco la città dei portici: Bologna si aggiudica il settimo posto e su oltre 50mila recensioni, quelle positive si attestano al 91,7%.

Ottavo posto

Una delle città più romantiche del mondo: Venezia, che troviamo all'ottavo posto, ha il 91,7% delle recensioni positivo.

Nono posto

Città dello shopping, del lavoro, della moda... ma non solo. A Milano le recensioni online sono poco più di 200mila, di cui positive al 91,4%.

Decimo posto

Finalmente ci siamo. In coda alla top ten ma risultato ragguardevole se si parametra alla concorrenza: Lecce, nel cuore del Salento, ha circa 18mila recensioni e quelle positive si aggirano attorno al 91%.