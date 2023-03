Certificati anagrafici "scaricabili" on line: accordo tra Viminale e Consiglio nazionale forense

Certificati anagrafici direttamente "scaricabili" on line dagli avvocati grazie a un accordo tra Viminale e Consiglio nazionale forense. A breve tutti gli studi legali potranno scaricare i certificati anagrafici di soggetti terzi dal sito dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la banca dati unica del ministero dell'Interno che favorisce lo scambio delle informazioni tra comuni e pubbliche amministrazioni e tra comuni e cittadini, grazie a un accordo che prevede l'interoperabilità dei sistemi informativi tra l'albo degli avvocati e la piattaforma.

Gli avvocati avranno a disposizione i dati aggiornati di oltre 65 milioni di cittadini, inclusi i residenti all'estero, di cui potranno richiedere i certificati al fine di svolgere investigazioni difensive o per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria, in esenzione di bollo come previsto dalla legge. «Si tratta di un miglioramento delle modalità con cui viene esercitato il diritto alla difesa, un passo avanti verso un riconoscimento della funzione e del ruolo dell'avvocato al servizio del cittadino», è il commento della presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi.