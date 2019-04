Tensione M5S-Lega, Cdm slitta alle 19: il nodo Salva Roma

Ilprevisto per le 17 oggi a Palazzo Chigi slitta alle 19. Una decisione inevitabile perché a poche ore dal vertice di governo il clima tra M5S e Lega è di fuoco. Diversi i temi terreno di scontro , a partire da una delle misure più controverse, il cosiddetto'sponsorizzato' dal M5S per rinegoziare il debito della Capitale.All'ordine del giorno del Cdm di oggi c'è il dl crescita, approvato 'salvo intese' il 4 aprile scorso. Intanto continua il pressing dei 5 Stelle sul sottosegretario leghista Armando Siri: oggi i grillini sono tornati a chiederne le dimissioni a gran voce, rivolgendo 4 domande al Carroccio per spiegare una situazione rispetto alla quale il Movimento chiede «si faccia chiarezza».