Fine settimana da bollino rosso, Verona la più rovente. Vademecum su come proteggersi dal caldo durante l'epidemia

Arriva la prima ondata di calore del 2021 e quest'anno con almeno dieci giorni di anticipo rispetto a quelle della fine di giugno del 2003, 2017 e 2019. Da oggi, sabato 19 giugno, inizia a salire la temperatura con 37-38 gradi in Emilia e in Toscana. Poi domenica 38-39 gradi a Bologna, Macerata, zone interne toscane, in Calabria, in Puglia. Maggiormente colpito il Sud Italia con temperature fino a 42 gradi anche durante la prossima settimana.

IL PRIMATO

Tra le dieci città italiane più calde in Veneto spicca Verona che conquista il primato sul fronte temperature. Da domani, domenica 20 giugno, sono 10 le città con bollino arancione, (condizioni meteo con rischi per la salute) e rosso (ondata di calore ed emergenza). Il bollettino monitora 27 centri. In particolare Brescia arancione oggi e rossa domenica. In questo fine settimana bollino arancione per Bologna, Bolzano, Firenze, Perugia e Torino. Domani si aggiungono in arancione Ancona, Campobasso, Palermo, Rieti, Roma e appunto Verona. E quest'anno nel Piano operativo per l'estate 2021, lente sui guariti dal Covid-19.

AL NORD

L'unica consolazione è che per domani, domenica 20, sono già previsti i primi temporali, ma solamente nelle regioni del Nord Italia, mentre al Sud proseguirà il caldo con temperature che superano i 42 gradi.

IN VENETO

Previsto nei prossimi giorni soprattutto a Verona, anche se il clima è pesantissimo in tutto il territorio veneto, un innalzamento delle temperature, a cui è stata associata un'allerta caldo arancione e rossa, per potenziali rischi per la salute pubblica. Temperature al di sopra delle media del periodo, che renderanno difficilmente sopportabili le ore centrali della giornata.

ANZIANI A RISCHIO

Una situazione di rischio, soprattutto per la popolazione più anziana. Da parte del Dipartimento di Epidemiologia, Sistema Nazionale di Previsione\Allarme per ondate di calore del Ministero della Salute, è stato predisposto uno speciale vademecum con le indicazioni di 'Come proteggersi dal caldo durante l'epidemia'. Nello specifico, sono indicati i comportamenti da tenere in casa e fuori, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Nella scheda, oltre ad una spiegazione di come riconoscere i sintomi del Covid-19, vengono anche descritte le patologie associate al caldo e le loro ripercussioni sul nostro organismo. Infine, nell'area del portale ministeriale http://www.salute.gov.it/caldo, si possono consultare le raccomandazioni per la tutela della salute della popolazione durante le ondate di calore, con le misure per proteggersi da rischio di infezione da Sars-CoV-2.

ALLERTA A VERONA

«In occasione delle prime ondate di calore della stagione estiva - spiega l'assessore alla Protezione civile Marco Padovani - è già partita la macchina operativa. Ai cittadini ricordiamo i corretti comportamenti da tenere per tutelarsi dal caldo anomalo, ma anche la Protezione civile è pronta nel caso dovesse servire. Inoltre, da parte del Comune, come ogni anno, sono state attivate, in particolare per i soggetti più fragili, misure specifiche di supporto. Tra queste, i progetti sociali 'Estate anziani' e 'Lo so che non sono solo', per essere vicini alla popolazione più anziana, con servizi, interventi e informazioni utili, integrate da una serie di immagini e regole predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità, importanti per proteggerci dal Covid». Il Comune di Verona. A tutela della popolazione più anziana il Comune, anche quest'anno, sta provvedendo alla distribuzione dell'opuscolo cartaceo 'Estate anziani 2021', giunto alla diciottesima edizione. Il vademecum viene predisposto per dare un supporto ai cittadini non più giovanissimi che si trovano a trascorrere in città buona parte dei mesi estivi. Uno strumento ad hoc, che contiene informazioni, numeri di emergenza, indirizzi, utili per l'emergenze e per la gestione quotidiana della giornata.