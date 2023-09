Caldo africano, dove colpirà, quando e durata della nuova ondata. L'esperto: «Temperature fino a 40 gradi»

Nuova (forse l'ultima?) ondata di caldo africano in Italia. L'anticiclone non molla la presa. Le temperature saliranno in modo vertiginoso (e improvviso) anche di 6-8 gradi. Fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna - dove è stata diramata un'allerta meteo - e i 36 in Puglia e Sicilia. Ma il termometro salirà anche al Nord, fino a quasi 30 gradi in alcune zone della Pianura Padana. "Una breve ondata di caldo africano", conferma il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara.

Tempesta atlantica arriva in Italia, violenti temporali e grandinate: calano le temperature. Ecco dove e quando colpirà

L'allerta in Sardegna

L'attenzione va in particolare alla Sardegna, dove è stata diramata un'allerta meteo per le alte temperature. La direzione generale della Protezione civile regionale ha emesso l'avviso a partire dalle 12 di domani, sabato 16 settembre, sino alle 18 di lunedì 18. Le temperature sull'Isola - si legge nel bollettino - saranno in progressivo aumento. Si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori ai 40 gradi sul settore occidentale.

Quando e dove colpirà

L'ondata di caldo colpirà "soprattutto tra lunedì e martedì, in particolar modo al centro sud con la Sardegna che sarà la regione più colpita - prosegue il meteorologo -. Qui ci potranno essere picchi anche di oltre 36-38 gradi tra lunedì e martedì. Sul resto del centro-sud, anche qui massime diffusamente superiori ai 30 gradi con punte di oltre 34-35 gradi nelle aeree interne".

Rischio temporali?

"Il nord rimarrà ai margini di questo anticiclone. Nuovi temporali in arrivo tra lunedì e martedì, in primis su Alpi, Prealpi, Piemonte e occasionalmente anche sul resto della pianura padana, che potranno risultare a tratti forti. Anche qui farà piuttosto caldo per il periodo, ma non come al Centro Sud", conclude Ferrara.