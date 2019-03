Gli investigatori stanno cercando di acquisire il video-manifesto postato dall'uomo sul suo canale privato di una piattaforma web e inviato ai suoi conoscenti in Italia e in Senegal. Nel filmato l'uomo spiegava le ragioni del suo 'gesto eclatantè contro le politiche migratorie italiane. Del video aveva parlato lo stesso Sy nel corso dell'interrogatorio davanti ai pm ieri sera.

L'autista Ouesseynou Sy, che ieri ha sequestrato e incendiato l'autobus con 51 ragazzi a bordo , anni fa riuscì a nascondere all'azienda per cui lavorava la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. L'autista arrestato si mise in malattia contestualmente alla sospensione e, dunque, la società per cui già lavorava all'epoca, la Autoguidovie, non seppe nulla di quell'episodio. È quanto emerge dalle indagini della procura di Milano.