«Basta morti nel Mediterraneo» Autista senegalese incendia il bus con 51 ragazzini a bordo: 14 feriti

MILANO - Un autista senegalese di 47 anni, cittadino italiano dal 2004, ha dirottato e appiccato il fuoco all'autobus che conduceva, a bordo del quale c'erano 51 ragazzini di una scuola media, versando benzina all'interno del mezzo. L'allarme è stato dato da un ragazzino via cellulare. Il senegalese avrebbe annunciato di volersi uccidere e avrebbe gridato:

Dodici bambini e due adulti sono all'ospedale. I ragazzi sono tutti in codice verde, solo un adulto è in codice giallo.



Il senegalese, Ousseynou Sy, ha gravi precedenti penali per guida in stato di ebbrezza e per violenza sessuale, eppure si trovava alla guida di uno scuolabus. Lo mette in rilievo Matteo Salvini, ministro dell'Interno: «Un senegalese con cittadinanza italiana al volante di uno scuolabus, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, ha dirottato il mezzo e infine gli ha dato fuoco. È successo in provincia di Milano. L'uomo è stato arrestato. In questo momento le Forze dell'Ordine stanno perquisendo la sua abitazione. Voglio vederci chiaro: perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?».

