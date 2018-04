Bimba di 4 anni morta per otite a Brescia, indagati tutti gli otto medici che l'hanno visitata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRESCIA - Sono tutti iscritti nel registro degli indagati i medici che hanno preso in cura la bimba morta per otite.L'autopsia per la piccola è stata fissata e avverrà all'ospedale di Brescia con consulenti non locali. Così ha stabilito la procura dopo il decesso della piccola Nicole, deceduta a soli 4 anni a causa di un'infezione partita da un'otite. Tra i medici iscritti nel registro degli indagati ci sono ilche l'aveva visitata un mese fa, i medici dell'ospedale die infine quelli degli, dove la bambina è morta. L'iscrizione è un atto dovuto come garanzia nei confronti degli stessi medici, essendo l'autopsia un atto irripetibileLa bambina è stata "rifiutata" da due diversi ospedali che le hanno negato il ricovero nonostante le sue condizioni non fossero da sottovalutare. Sabato scorso quando Nicole è arrivata all'ospedale di Brescia il suo stato era ormai gravissimo e dopo il ricovero inè morta. Per la piccola è stata fatale la degenerazione di un'otite, che ha causato un'infezione particolarmente aggressiva e acuta.