Andrea Purgatori, i legali della famiglia: «L'autopsia conferma ​le ischemie cerebrali». A settembre nuove perizie

«Quanto emerso finora dagli esami autoptici consolida le nostre tesi, ovvero che Purgatori sarebbe stato colpito da ischemie cerebrali». È quanto riferiscono i legali della famiglia del giornalista Andrea Purgatori.

L'autopsia

Secondo i primi risultati emersi mercoledì 26 luglio dall'autopsia svolta nell'istituto di medicina legale di Tor Vergata ci sarebbe un problema cardiopolmonare tra le cause della morte del giornalista al quale era stato diagnosticato tre mesi fa un tumore ai polmoni, patologia confermata anche da un primo esame dell'organo in sede autoptica. I risultati della tac, di prelievi ed altri esami effettuati - anche per verificare l'eventuale presenza di infezioni - daranno un quadro clinico completo solo tra alcune settimane, nel mese di settembre. Gli accertamenti sono volti a capire se poter escludere o meno l'eventuale presenza di un'infezione.