Albino Ruberti, il video choc della lite «Inginocchiati o ti sparo». Il capo di gabinetto di Gualtieri si dimette

Minacce, urla, le grida di una donna. Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma, è stato protagonista di una feroce lite avvenuta a Frosinone. Il braccio destro di Roberto Gualtieri si scaglia contro tale Vladimiro e cita un certo Adriano: «Io li ammazzo...Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... A me non me dicono “io me te compro”». E ancora: «do cinque minuti pe venì a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchià davanti. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de... mi hanno detto... Io li sparo, li ammazzo».

La lite è stata immortalata da un video pubblicato dal Foglio. E, dopo la diffusione del filmato, Ruberti ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco della Capitale. Fra i testimoni, come riporta il quotidiano, c'è anche Francesco De Angelis, ex assessore regionale e già europarlamentare del Pd, ora candidato alle prossime elezioni politiche per i dem. Assiste anche Sara Battisti, consigliera regionale del Pd, originaria di Frosinone, nonché compagna del capo di gabinetto del Comune di Roma che nel video si sente mentre cerca di placarlo e lui risponde: «Sara se stai dalla parte loro io prendo le conseguenze....».

Il video si interrompe con con un urlo di sottofondo «oddio» di una donna. Contattato dal Foglio, il braccio destro di Gualtieri dice: «Si tratta di una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis con il quale ho ottimi rapporti. Niente di più». L'episodio è «gravissimo» e «non può restare senza conseguenze». È quanto sottolineano fonti del Nazareno.

De Angelis ritira la candidatura

L'ex assessore regionale, e già europarlamentare del Pd, Francesco De Angelis, con una mail inviata al Nazareno, ha ritirato la propria candidatura alla Camera in seguito al video di Ruberti. Il fratello di De Angelis, Vladimiro, sarebbe infatti l'uomo con cui Ruberti discute nel video. L'ex assessore era infatti alla cena dove si è scatenato il tutto e sarebbe stato anche testimone delle minacce. Da quanto ribadiscono le fonti, il ritiro di De Angelis è avvenuto per evitare strumentalizzazione, sottolineando che quella dell'esponente dem di Frosinone era una candidatura praticamente «non in posizione eleggibile, ma di servizio». Poiché De Angelis era in lista a Roma quando il suo collegio di riferimento è quello ciociaro.

Calenda: «Soave ambientino del Pd romano»

«Questo è il soave ambientino del Pd romano. Il capo di gabinetto di Gualtieri, già capo di gabinetto di Zingaretti che «amministra» il potere. Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale». Carlo Calenda, leader di Azione, commenta con un tweet la vicenda di Ruberti.

M5S: «Superato il limite, si dimetta»

«Senza girarci attorno, i consiglieri del MoVimento 5 Stelle e della Lista Civica Virginia Raggi chiedono due cose al sindaco Gualtieri: le immediate dimissioni di chi usa espressioni e atteggiamenti da 'gangster', tanto più che si tratta del suo Capo di Gabinetto, nonché il chiarimento della vicenda da cui sembrano emergere altre minacce e presunte richieste avvenute durante una cena». Così in una nota, il Movimento Cinque Stelle e la Lista civica Virginia Raggi in Campidoglio.