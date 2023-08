Albania, il ristorante Guva Mangalem ringrazia Meloni: «Una madre che dà l'esempio». Dove si trova, prezzi e recensioni

Il ristorante Guva Mangalem di Berat, in Albania, ringrazia Giorgia Meloni. Il premier ha deciso di saldare il conto (circa 80 euro, ndr) di quel gruppetto di turisti italiani scappati senza pagare alcuni giorni fa. La proprietaria del locale scrive su Facebook: «Ringraziamo di cuore Giorgia Meloni, una vera signora», il suo è «un grande esempio di dignità da una buona madre severa che dà l'esempio a casa sua!».

Italiani non pagano il ristorante in Albania, Meloni: «Mi sono vergognata e ho saldato io. Spiace per le polemiche»

Albania, il ristorante ringrazia Meloni

«Giornalisti e televisioni albanesi e italiani ci hanno sommerso ma no abbiamo concesso nessuna intervista - spiega la ristoratrice sforzandosi di usare l'italiano -. Quei cittadini italiani che son andati senza pagare hanno fatto una grande pubblicità alla nostra città. Li ringraziamo! Abbiamo detto già quel giorno che non c'era alcun problema: gli italiani sono a casa loro qui, vengono tanti così come la nostra famiglia in Italia quando eravamo emigrati. Abbiamo detto anche che il cibo gli è piaciuto molto. Speriamo che hanno speso quei soldi per qualcosa di bello!».

«Ringraziamo di cuore Giorgia Meloni una vera signora! - aggiunge - Noi non siamo ricchi, lavoriamo duramente come famiglia, non guadagniamo così tanto da non farci impressione quei soldi! Ma questa non è una questione di denaro per noi e siamo molto toccati da suo gesto! Un grande esempio di dignità da una buona madre severa che dà esempio a sua casa! Grande Giorgia! La amiamo molto anche come mezzo italiani che siamo. Ci ha onorato tantissimo venendo in vacanza a Valona!».

Il ristorante Guva Mangalem

Guva Mangalem è un hotel-ristorante di Berat, città situata nella parte meridionale dell'Albania. La struttura gode di ottime recensioni sui principali portali dedicati: numerosi utenti sottolineano la qualità della cucina, l'ospitalità dello staff e i prezzi più che contenuti. Il ristorante è dotato di una terrazza da cui è possibile ammirare un bel panorama sulla città.

Pur trovandosi nell'entroterra, Beart è una meta molto amata dai turisti in Albania. Si tratta di una città ricca di monumenti, moschee ottomane e chiese ortodosse tardo-medievali. La lunga dominazione turca è ben riscontrabile nell'edilizia civile locale che riflette appunto i gusti orientali dell'epoca ottomana. Il centro storico è suddiviso in tre macro aree ben riconoscibili: Kalaja (Castello), Mangalem (sottostante il Castello) e Gorica, quest'ultimo sulla sponda sinistra dell'Osum. In tutti e tre i quartieri sono presenti monumenti storici che testimoniano l'illustre passato di Berat.