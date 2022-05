Modello 730, detrazione per spese sportive nel 2022: a chi spetta, come richiederla e a quanto ammonta

Nel modello 730/2022 si può portare in detrazione fiscale anche la spesa relativa alle attività sportive effettuate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. L'importo massimo detraibile è 210 per atleta, ossia il 19% delle quote d'iscrizione a corsi o in palestra.

Chi può richiederle

Come per tutte le agevolazioni fiscali, ci sono dei limiti precisi da rispettare. Su tutti, quello dell'età del ragazzo, che deve essere compreso tra i 5 e i 18 anni. Per i bambini di età inferiore oppure per i ragazzi maggiorenni e gli adulti la detrazione non è riconosciuta. Il requisito dell’età è rispettato anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.

Inoltre, l'iscritto iscritto al corso sportivo dovrà risultare a carico del contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi. Non sono previsti limiti relativi alla parentela. Il rimborso potrà essere richiesto per figli naturali, adottati o affidati, fratelli o sorelle e nipoti, a patto che siano fiscalmente a carico del contribuente.

Strutture agevolate

Le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono: associazioni sportive, palestre, piscine altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

L’Agenzia delle Entrate specifica che per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono:

gli impianti, comunque, organizzati destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;

gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Chi non ha diritto

La detrazione nel modello 730 non spetta invece per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso:

le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;

le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);

​le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Qual è la detrazione massima

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 euro per:

il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori);

ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

Come compilare il modello

Per beneficiare della detrazione delle spese sportive bisognerà compilare il Quadro E, Sezione I, righe da E8 a E10, codice 16 del modello 730/2022.

Il soggetto che può detrarre la spesa sostenuta nel 2021 è l’intestatario della fattura o della ricevuta, e il documento di spesa dovrà riportare che il pagamento è avvenuto in modalità tracciabile. Per beneficiare della detrazione occorre dimostrare il sostenimento della spesa tramite un bollettino bancario o postale, o con fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle associazioni o impianti sportivi, in cui dovranno essere indicati i seguenti dati: