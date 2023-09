Ustica, Amato: «Non ho detto di avere la verità, ipotesi missile la più probabile. Nato? Il suo ruolo non è chiaro»

«Non ho ritrattato niente. Nell'intervista non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. Ho detto che portavo avanti l'ipotesi più ritenuta più credibile tra quelle formulate, specificando che non avevo la verità da offrire ma il mio scopo era provocare se possibile un avvicinamento alla verità. E non ho detto a Macron di chiedere scusa ma di occuparsi della cosa: se dimostra che è infondata bene, se no deve chiedere scusa». Così Giuliano Amato in conferenza alla sede della Stampa estera. «Ho trovato singolare sia stato detto che la politica con Ustica non c'entra. La politica può ancora fare molto, se vuole, perché Ustica sia chiarita», ha aggiunto l'ex presidente del consiglio.

Le parole

«La ricerca di verità da parte delle associazioni delle vittime comincia a diventare irrealizzabile perchè si muore: Purgatori se ne è appena andato, era una voce importantissima, altre che hanno vissuto la vicenda se ne possono andare, visto tutti gli anni passati.

«Non mi importa assolutamente nulla della sede politica di oggi, la ragione è che una persona di 85 anni comincia a ragionare avendo in mente qualcosa di diverso da ciò che quotidianamente affligge i giornalisti che si occupano di cronaca politica, e inizia a pensare che ha davanti poco tempo e a chiedersi se c'è qualcosa di utile e di incompiuto», ha detto Amato. «Mi è arrivata la richiesta di Repubblica di parlare di Ustica, mi stava dentro, avevo avuto contatti recenti con le famiglie e ho iniziato a pensare che questa ricerca a cui le famiglie non rinunciano sta per arrivare a un tempo irrealizzabile», continua aggiungendo: »Ecco il peso della mia età«.