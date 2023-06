Tajani presidente pro-tempore di Forza Italia, l'ipotesi prende corpo. «Serve continuità»

In Forza Italia prende quota la nomina di Antonio Tajani come presidente pro-tempore, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Lo statuto di Forza Italia

«Lo statuto di Forza Italia», spiega Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati del partito, «dice che nel momento in cui c'è un impedimento permanente» del presidente, «l'ufficio di presidenza - organismo statutario ben preciso - convoca il Consiglio Nazionale per l'elezione del reggente o convoca il Congresso Nazionale. La procedura è questa. E se mi chiede cosa succederà domani nella conferenza stampa convocata, è che Tajani, probabilmente, annuncerà questo percorso» che sarà molto breve, «anche in caso di Congresso che è - ha spiegato Nevi - un organismo snello di circa 150 persone».