Oscurata la pagina Facebook delle Sardine: «Diamo fastidio», ieri 7mila in piazza a Rimini

Alle nove di sera di ieri è scattato il messaggio di protesta: «La pagina “6000 Sardine” è stata oscurata pochi minuti fa senza giusta causa». Lo comunicano le Sardine su una pagina social gemella e lo conferma all’Ansa Mattia Sartori, portavoce dei quattro ragazzi di Bologna. «In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l’oscuramento della pagina. Siamo fiduciosi che possa tornare on-line nelle prossime ore, ma non abbiamo certezza dei tempi. Si vede che un mare silenzioso dà fastidio e fa molto più rumore di quanto si possa pensare», scrivono.



Ieri sera intanto erano almeno in 7 mila alla manifestazione di Rimini e il 14 saranno a Roma. In tutto il popolo delle Sardine ha già trenta appuntamenti in calendario. «Abbiamo tantissime richieste», spiega Santori. «Ogni giorno lanciamo cinque o sei piazze diverse in tutta Italia». A Roma si terrà «la giornata finale della prima fase» «di una comunità che non è una fluida ma fisica». «Sappiamo che da queste piazze nasce un’energia - ha concluso il portavoce del movimento - E vogliamo che la gente provi la stessa emozione per sentirsi parte di una comunità».

