Salvini e il video del sosia sulla Tesla con le catene bloccato sulla neve, il ministro risponde: «È un fake, non ne ho mai avuta una»

Matteo Salvini bloccato sulla neve con la Tesla? Il video pubblicato da un utente su TikTok ha fatto il giro dei social.

Il protagonista non è però il ministro dei Trasporti ma un sosia. La somiglianza, a distanza, è evidente, ma solo di quello si tratta. Il filmato ha immortalato un uomo alle prese con le difficoltà della guida sul manto innevato con le catene.

Il video del sosia di Salvini con la Tesla

Secondo l'ironia delle immagini l'uomo avrebbe sbagliato a montarle sul treno anteriore degli pneumatici e non sul postierore (in realtà quel modello di Tesla dovrebbe essere a trazione integrale). Il video è sottotitolato "Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture" accompagnato dall'emoticon della risata. Come detto, però, non si tratta di Salvini.

La risposta del ministro

E lo stesso leader della Lega ha voluto rispondere a chi più volte ha condiviso il video irridendolo. «Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega. Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla. Quanta paura facciamo a certa gente??? Avanti tutta, Amici!».