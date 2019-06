Salvini «papà di 60 milioni di italiani». L'uscita del vicepremier scatena l'ironia social

di Mario Ajello

ha detto di sentirsi «ildi 60 milioni di» e «sto lavorando per loro», e il popolo dei suoi pargoli si sbizzarrisce nel social tormentone della figliolanza. Tra ironie e giochi. Il web viene invaso così (l'hashtag dominante è #60milioniMenoUno): «Mario #Draghi scrive a #Salvini: "Papà, il taglio del debito dev'essere credibile"». Oppure: «Cacchio, se Salvini è mio papà gli giro le multe che ho preso».Ci si diverte tra figli a bersagliare bonariamente papà Matteo. Scrive uno: «Scusa papà, ma sono mesi che non ti si vede al lavoro; spendi i soldi solo per cose inutili; vuoi portare gli amici in vacanza con tariffa flat e ora che la banca ti chiede del mutuo, dici che devi sfamare i tuoi figli? È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio». E questa è una citazione della canzone di Mahmood, che con il padre non ha avuto un rapporto facile perché lui buttava “soldi, soldiiii...”.E ancora sfottò: «Otto milioni di studenti oggi finiranno la scuola. Un minuto di silenzio per papà Salvini che ce li avrá per casa tutto il giorno». C’è chi gioca in questo modo: «Scoprire alla mia età di avere per padre #Salvini mi ha quasi uccisa nel giorno del mio compleanno (papà non mi ha fatto gli auguri e neppure un bonus). Poi ho compreso di avere circa 30 mln di deficienti fra fratelli e sorelle, ed è stato il colpo di grazia».Il tormentone continua. E andrà avanti a lungo, per la gioia di centinaia di figli-partecipanti. E Salvini ha deciso di dargli un taglio con un tweet: «Guardate che ho semplicemente detto che mi pagano lo stipendio 60 milioni di italiani, è come se fossero figli miei perché come un buon padre di famiglia prima penso a loro». Appunto, ha detto proprio così e perciò quelle simpatiche canaglie di cui si sente rappresentante politico/familiare si divertono pazzamente a pizzicarlo sulla genitorialità.