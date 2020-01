Gregoretti, oggi la giunta vota. Salvini: «Per arrivare alla libertà pronto alla prigione»

Matteo Salvini torna sul caso della nave Gregoretti, a poche ore dal voto della Giunta per l'immunità del Senato: «Per arrivare alla libertà pronto alla prigione». «Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto». Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, in provincia di Ferrara, rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti.

