Regionali Sardegna, Salvini: «Governo assolutamente saldo. Dopo 5 vittorie di fila, una sconfitta ci può stare»

«Il Governo è assolutamente saldo. Sono contento di quello che stiamo facendo, che stiamo progettando. Dopo cinque sconfitte consecutive mi fa piacere sapere che la Schlein almeno abbia dormito contenta stanotte». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando i risultati del voto in Sardegna, a margine di un evento a Pescara.

«Le elezioni regionali sono importanti per i cittadini - aggiunge Salvini - I sardi hanno deciso.

Le parole di Salvini

«Dopo cinque vittorie consecutive una sconfitta ci può stare - riflette dunque il vicepremier - Quando il popolo vota ha sempre ragione. Non cambia il mio impegno di ministro con i sardi. Continuerò, ovviamente, a fare tutto quello che i sardi si aspettano e meritano. Quando si vince si vince tutti insieme, quando si perde si perde tutti insieme. I numeri dicono che il centrodestra ha aumentato i voti rispetto alle politiche, che la Lega e il partito sardo d'azione sono cresciuti di tre punti, però ha vinto la candidata M5s. In democrazia è giusto così».

Uno dei perché della sconfitta per il centrodestra? «Quando cambi un candidato in corsa è più complicato - dice Salvini - Vale anche per un sindaco. Ma non sarò mai quello che, quando le cose vanno bene, è merito mio e quando le cose vanno male è colpa degli altri».