di Lorenzo De Cicco

Veronica Mammi

Veronica Vivarelli,

Pietro Calabrese

Linda Meleo

Ennesimo giro di poltrone in Campidoglio. Virginia Raggi manda a casa quattro assessori e vara un altro rimpasto per puntellare la giunta nell'ultimo anno e mezzo di mandato. La novità politica è l'ingresso nell'esecutivo capitolino dei consiglieri M5S. Basta tecnici, ora politici grillini doc per l'ultima fase, è la linea di Raggi. Che spera in una ripartenza dopo oltre tre anni di grane e affanni. E' una mossa alla Chiara Appendino, perchè anche la sindaca di Torino, dopo le crisi e le tensioni interne all'ombra della Mole, ha avallato l'ingresso in giunta degli eletti nel Consiglio comunale sabaudo, all'inizio tenuti fuori dalla squadra di governo cittadino.Raggi ora ripete l'operazione su più larga scala, sembra il tentativo di "blindarsi" ed evitare frazioni nell'ultimo scorcio di consiliatura. Di certo, a leggere i profili dei nuovi assessori, non sembra esserci nessun esponente filo Pd, come qualcuno aveva ipotizzato. Insomma, intorno al Marc'Aurelio l'asse giallo-rosso non sembra concretizzarsi, almeno per il momento, a livello istituzionale.I nomi: viadal Sociale, entra, assessora alle Politiche Sociali in VII Municipio e moglie dell'ex vicepresidente 5S del Consiglio comunale, Enrico Stefano. Fuori anche, le deleghe alla Semplificazione andranno alla sindaca.consigliera M5S, già presidente della Commissione competente, sostituisceal Patrimonio., attuale presidente della Commissione Mobilità del Comune, rimpiazzaai Trasporti: quest'ultima prende il posto diai Lavori pubblici.Leggi anche:-> Roma, effetto del nuovo governo sulla Regione: l'idea di tecnici grillini in giunta Leggi anche:-> Roma, mossa di Raggi sotto assedio: Laura Fiorini assessore al verde dopo 4 mesi