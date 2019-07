Predappio, riapre la tomba di Mussolini: il 28 luglio corteo di nostalgici fascisti

Caio Giulio Cesare, pronipote del duce, ha annunciato con un messaggio su fb visibile solo a un numero selezionato di follower che in occasione del 136° anniversario della nascita del capo del fascismo, avvenuta a Predappio il 28 luglio 1883, «la cripta Mussolini, dove si trova la tomba di Benito Mussolini e dei suoi familiari nel cimitero di San Cassiano di Predappio, sarà riaperta domenica prossima (28 luglio, ndr) dalle 8.30 alle 18».La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino che spiega anche come per la ricorrenza sarà organizzato il tradizionale corteo, che partirà alle 10.30 da piazza Sant’Antonio di Predappio al cimitero di San Cassiano, organizzato dagli Arditi d’Italia.