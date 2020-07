Stroncato da malore a 42 anni il consigliere comunale Luca Grande

E’ morto a 42 anni Luca Grande (foto), consigliere comunale di Collelongo, all’ospedale dell’Aquila, dove era stato ricoverato per una emorragia. Il sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa del 42enne. «Luca nel corso della sua attività da consigliere- precisa l’amministrazione- ha sempre mostrato passione ed amore per Collelongo facendosi sempre valido portavoce delle istanze dei cittadini e partecipando attivamente a varie iniziative locali, tra tutte la festa di Sant’Antonio Abate alla quale era profondamente legato». E’ stato proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che si svolgeranno il 6 luglio, alle ore 15, presso la chiesa Santa Maria Nuova. Ultimo aggiornamento: 20:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA