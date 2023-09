Migranti, Meloni a Malta: «Emendamento tedesco sulle ong un passo indietro. Non si fa solidarietà con i confini degli altri»

Agire «rapidi» e «coesi», perché solo così si potranno mettere in campo risposte «efficaci» davanti all'emergenza migranti. È il messaggio che Giorgia Meloni porta a La Valletta, dopo averlo anche scritto ai leader di Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Spagna e Slovenia, dove sta per iniziare il vertice Med9.

Quello di Malta è il decimo vertice dei Leader dei Paesi Meridionali dell'Unione europea. Formato cui l'Italia aderisce, viene spiegato, con l'auspicio di una più efficace e diretta cooperazione politica di vertice tra i Paesi dell'area, al pari di quanto già avviene per altri gruppi regionali informali in ambito Ue. L'edizione di quest'anno, sottolineano fonti diplomatiche, cade in un contesto dominato da diverse fonti di instabilità: guerra in Ucraina, l'aggravarsi della crisi migratoria, nuovo rallentamento delle economie europee associato ad un tasso di inflazione che rimane a livelli superiori a quelli auspicati dalla Bce, crisi climatica. Temi che saranno portati all'attenzione dei leader nel corso delle due sessioni che consentiranno di affrontare queste tematiche sia nell'ottica delle relazioni con i Paesi del Vicinato Sud sia nel contesto della comune appartenenza all'Unione europea. Sono presenti anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. La prima sessione, dedicata al Vicinato Sud, si terrà tra le 13 e le 14:30, subito dopo è prevista la foto di famiglia, mentre la seconda sessione si terrà nel pomeriggio (tra le 15 e le 16.30) e si concentrerà sull'agenda dei prossimi mesi del Consiglio europeo. Dalle 17:45 sono previste dichiarazioni congiunte dei nove capi di Stato e di governo.