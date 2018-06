Migranti, cena segreta Conte-Macron a Villa Borghese: così si è sbloccato il caso Lifeline

di Marco Conti

Con il “nemico francese”, come pochi giorni fa Luigi Di Maio ha definito Emmanuel Macron, Giuseppe Conte ha preso l’aperitivo ieri sera alla Casina Valadier a Villa Borghese. Il presidente francese già ieri sera era a Roma in vista dell’incontro che oggi ha avuto con il Papa.



Macron e Conte si sono ritrovati a parlare per oltre un’ora nella Casina del Pincio aperta per l’occasione. Villa Borghese è rimasta assediata per un paio d’ore da un immenso schieramento di polizia e carabinieri. Macron, accompagnato dalla mogli Brigitte, si è poi fatto consigliare da Conte sul ristorante dove passare la serata.



Un colloquio informale tra i due, che comunque serve a stemperare la tensione tra i due Paesi sul tema dei migranti (Lifeline compresa) e anche su progetto di difesa unica che i francesi stanno portando avanti. Anche se Salvini oggi ha attaccato Macron sottolineando come la fiducia dei francesi per il presidente sia crollata e che le critiche al governo italiano giallo-verde servano per cercare di recuperare. Attaccare Salvini per guadagnare in patria su Marine Le Pen che di Salvini è alleata in Europa.

