Migranti verso la regolarizzazione, Lamorgese: «Spero ok in prossime ore». Ma M5S monta le barricate

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottolinea che sull'emersione dei lavoratori in nero c'è «una condivisione di fondo. Il tema è quello della regolarizzazione degli immigrati che nel nostro paese fanno i lavori più disparati (dai braccianti alle badanti) spesso senza che questo risulti.

«Ieri abbiamo avuto degli incontri. Riguarderà anche tanti italiani oltre che gli stranieri - spiega Lamorgese a Radio Anch'io - C'è la necessità di far emergere questi lavoratori non solo per garantire i diritti delle persone, ma anche per esigenze di sicurezza sanitaria che in questo momento sono necessarie. Stiamo lavorando e spero che nelle prossime ore si riesca ad arrivare ad un testo definito».

Pd, Italia viva e Leu vorrebbero procedere rapidamente, magari inserendo la sanatoria nel decreto maggio da portare al prossimo Consiglio dei ministri, ma il Movimento 5Stelle non ci sta, minaccia barricate prova a far slittare il provvedimento.

La proposta parte dalla ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova (Iv), che spinge per regolarizzare i migranti impegnati nei campi ma, oltre ai braccianti, la sanatoria dovrebbe riguardare anche colf e badanti. Bellanova parla di 600.000 persone. Favorevoli la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese (anche se per il Viminale il numero delle persone da mettere in regola sarebbe comunque inferiore) e il ministro per il Mezzogiorno Peppe Provenzano (Pd) che incalza: «E' un'emergenza non più procrastinabile: dai campi arrivano i cibi che consumiamo sulle nostre tavole, dobbiamo ora portare anche nei campi quei diritti negati a chi ci lavora. La regolarizzazione e l'emersione del lavoro nero non solo risponde ad un'esigenza di giustizia, ma è anche un incentivo a fare ulteriori passi di modernizzazione al settore agricolo». Il punto è che M5S mette di traverso, in particolare l'ala destra del Movimento, quella che fa capo all'ex leader Luigi Di Maio. Nelle chat grilline parecchi parlamentari premono su Vito Crimi per stoppare l'iniziativa della Bellanova e più di un deputato avverte: «Possono fare tutte le riunioni che credono, ma le decisioni le prendono poi Conte con i capidelegazione, ed è lì che faremo saltare il banco...».





L'intenzione di Pd, Iv e Leu è quella di chiudere la partita già al prossimo Consiglio dei ministri (domani o venerdì) e inserire la sanatoria, che dovrebbe riguardare anche i lavoratori italiani del sommerso, nel decreto maggio. M5S prova a rimandare e la querelle, inevitabilmente, finisce sul tavolo di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio in queste ore è impegnato nell'ennesima, complicata, mediazione tra i soci della sua maggioranza. E le riunioni continuano. Ieri Lamoregese, Bellanova, Provenzano e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo (M5S) hanno provato a cercare una soluzione, ma il nodo non è stato sciolto. I quattro si sono confrontati nel primo pomeriggio, poi la riunione è stata interrotta ed è ripresa alle 18. Ma alla fine si esce con un nulla di fatto: «Incontri interlocutori», riferiscono fonti dem.L'intenzione di Pd, Iv e Leu è quella di chiudere la partita già al prossimo Consiglio dei ministri (domani o venerdì) e inserire la sanatoria, che dovrebbe riguardare anche i lavoratori italiani del sommerso, nel decreto maggio. M5S prova a rimandare e la querelle, inevitabilmente, finisce sul tavolo di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio in queste ore è impegnato nell'ennesima, complicata, mediazione tra i soci della sua maggioranza. Mentre l'opposizione torna a farsi sentire anche su questo tema: «Con tutte le difficoltà che abbiamo, di lavoro, di risparmio, di mutuo, il governo sta lavorando a una maxisanatoria di immigrati clandestini», attacca il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: «Una follia, vedremo di impedirlo in ogni maniera, dentro e fuori il Parlamento».

