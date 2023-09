Migranti, Meloni: «Risultati non sono quelli sperati, ma ne verremo a capo»

«L'Italia è oggi più credibile, più stabile, più ascoltata». Un anno fa la vittoria alle elezioni politiche ed il governo di Giorgia Meloni con Fdi primo partito.

Meloni e un anno di governo

«Penso che il bilancio debbano farlo gli italiani. Io avevo promesso di consegnare un Italia migliore, ed oggi l'Italia è più credibile, più stabile, più ascoltata», dice la premier aggiungendo che «l'Italia era il fanalino di coda, mentre oggi cresce più di tutti gli altri Paesi europei». Davanti la Meloni vede «l'orizzonte dei 5 anni di governo». «E quell'orizzonte - dice -mi serve anche per realizzare le grandi riforme di cui questa Nazione ha bisogno. Vorrei che questo fosse l'anno delle riforme: vedere i primi mattoni della riforma fiscale, avviare la riforma costituzionale, fare la parte più consistente della riforma sulla giustizia. E poi la grande riforma del merito, particolarmente nella scuola e intervenire sull'emergenza abitativa. C'è un grande lavoro da fare ma rispetteremo gli impegni presi».

Superbonus e Reddito

C'è spazio per parlare anche del superbonus e del reddito di cittadinanza voluti dal governo Conte II, in risposta agli attacchi dell'ex premier alla Meloni e al suo partito. «Parlano i numeri. Centoquaranta miliardi di euro di buco tolti alla sanità, all'istruzione, alle pensioni, per ristrutturare le seconde case e anche i castelli. Sul reddito di cittadinanza abbiamo fatto la cosa giusta e quella che avevamo promesso: distinguere chi può lavorare da chi non può farlo. Chi non può lavorare mantiene il sussidio, chi può lavorare è giusto che abbia lavoro e formazione». Infine, il tema controverso del salario minimo. «Mi stupisce che l'opposizione scopra oggi la sua utilità, perché in dieci anni al governo non lo hanno realizzato. Io temo possa peggiorare la condizione di più lavoratori di quelli ai quali la migliora, ma aspettiamo la proposta del Cnel», prende tempo la premier.