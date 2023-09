Meloni, serata in pizzeria da "Ribalta" a New York dopo l'assemblea Onu. «È promozione del Made in Italy»

Giorgia Meloni si è concessa una cena italiana a New York ieri sera, dopo aver partecipato alla prima giornata dei lavori dell'assemblea generale dell'Onu, e ha portato tutto lo staff (e la figlia Ginevra) al ristorante Ribalta, a due passi da Union square. «Per noi è una occasione importantissima, è sempre importante essere presi in considerazione per quel che facciamo anche per il made in italy» spiega il proprietario Rosario Procino.

La cena

L'arrivo della premier, dice, non è passato inosservato, con diversi avventori che si sono avvicinati per due chiacchiere o un selfie.

Il menù

La presenza di Meloni ieri, tra i tavoli del locale, è per Procino una sorta di «riconoscimento di quel che facciamo, un momento di promozione per l'Italia: siamo un pò come i primi ambasciatori» dell'Italia nel mondo, con una cucina invidiata in tutto il pianeta. Meloni e i suoi «hanno preso la pizza, lei lo spaghettone al pomodoro, il piatto 'must' della casa. Diverse persone si sono avvicinate per chiedere un selfie, la sua presenza ha attirato l'attenzione, si sono avvicinati in molti per chiacchierare con lei, che è stata disponibile e sorridente con tutti».