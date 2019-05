Migranti, Salvini: «Nessuno mi può dare ordini, nemmeno Conte»

Nessun ministro e neanche il presidente del Consiglio pensi di ordinare a me di far arrivare le navi con i migranti in Italia. Se qualcuno pensa di riaprire i porti ha trovato il ministro e il partito politico sbagliato

Affondo anche sui Cinquestelle: «Lasciate lavorare la Lega e smettetela con tutta questa serie di no». Pronta la replica: «Salvini mente sulla storia dei "no" dei Cinque Stelle. Il 90% dei provvedimenti di questo governo sono a firma del Movimento mentre tutti sanno che Salvini passa più tempo nelle piazze ed è un desaparecido nel suo ministero. I 5 Stelle governano, Salvini comunica», sottolineano fonti di governo del M5S.



Interviene, con una nota, perfino Luigi Di Maio. «Dalle continue dichiarazioni che escono è evidente che c'è chi vuole alzare il livello dello scontro. Non c'è molto da aggiungere rispetto agli attacchi inviati al presidente del Consiglio, che ha tutto il sostegno mio e del governo - scrive - Dico solo che per la legge dei grandi numeri, se tutti pensano una cosa e c'è un singolo contrario, forse ha torto il singolo. Di uomini soli al comando ne abbiamo già avuti e in Italia non ne sentiamo certo la mancanza», conclude il capo politico del M5S.

Non convocate i miei collaboratori, ma me. Vengo io a Catania», ha detto dopo che ieri il tribunale dei ministri di Catania ha «ascoltato per ore come pericolosi soggetti» fra gli altri il capo di gabinetto del ministro. «Mi assumo totalmente la responsabilità del blocco dell'immigrazione clandestina insieme al governo. A meno che qualcuno - ha aggiunto - non abbia cambiato idea».