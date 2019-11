Regionali in Emilia e Calabria, tra M5S e Pd spunta l'ipotesi scambio

di Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scambio. Ecco di che cosa si comincia a parlare sulla dorsale Emilia-Calabria o meglio tra. Lo schema sarebbe questo: i dem, che non hanno un candidato in Calabria e che sono ai minimi termini in quella regione considerata già persa, potrebbero appoggiare il professor Francesco Aiello , docente di politica economica all’ateneo di Arcavacata, figura apprezzata trasversalmente e candidato ufficiale dei pentastellati come successore del governatore Olivero.In cambio di questo sostegno eventuale, che toglierebbe al partito di Zingaretti l’estrema difficoltà di indicare un nome proprio, dopo i rifiuti degli imprenditori Callipo e Rubbettino, i grillini potrebbero in Emilia rinunciare a un candidato di partito presentando la lista stellata in appoggio a Bonaccini. Oppure presentare il loro candidato ma facendo scattare il voto disgiunto a favore di Bonaccini. Riusciranno questi tentativi per non regalare la regione emiliana a Salvini?Traghettare M5S in appoggio al candidato dem, per Grillo, che crede fortemente in questa operazione che lui chiama «di beneficenza», è molto ma molto difficile. Sul territorio emiliano-romagnolo, quel che resta di M5S è assai anti-dem. «Siamo nati dieci anni fa come movimento contro l’egemonia della sinistra in Emilia, non possiamo sostenerla oggi», questo il mood dei grillini locali. Ma i vertici M5S sperano di riuscire a realizzare lo scambio Emilia-Calabria e al Nazareno si lavora allo stesso scopo.