Di Maio annuncia i candidati: ci sono De Falco, Carelli, Paragone, Lannutti e Zoccano

Cinque candidati esterni di cui tre, Gregorio De Falco, Emilio Carelli e Vincenzo Zoccano, che a meno di colpi di scena, guideranno i collegi uninominali. È la giornata dei nomi della società civile, per il M5S. Nomi già annunciati da giorni, in realtà, ma che, assicura Luigi Di Maio chiudendo la kermesse di Pescara, saranno affiancati da «300 persone» che, nelle sfide dirette, «faranno tremare i polsi ai nostri avversari». Saranno annunciati tuttavia, solo la settimana prossima, mentre solo in serata, con l'ex fabbrica dell'Aurum da ore svuotata dagli attivisti, i vertici del Movimento scelgono di annunciare le liste delle parlamentarie.



Troppo alto, infatti, il pericolo che le contestazioni degli esclusi, o anche dei perdenti, venissero fuori, peraltro con decine di giornalisti lì presenti. I risultati vengono annunciati via blog alle 21 senza allegare i click incassati ai nomi dei candidati: i «big», da Di Maio a Roberto Fico, da Paola Taverna a Carla Ruocco fino ad Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, sono tutti capilista e tra i deputati uscenti ci sono ben poche sorprese.



Tra gli uscenti restano fuori dalla lista dei titolari - viene diffusa infatti anche una lista supplente - l'abruzzese Daniele Del Grosso, il pugliese Emanuele Scagliusi, l'emiliano Paolo Bernini. Solo quarta Chiara Di Benedetto, deputata vicino a Riccardo Nuti in Sicilia dove capolista è, nel collegio di Palermo, l'attivista storico - e citato nell'audio «rubato» da un incontro dello staff dove si criticava Addiopizzo - Adriano Varrica. Capolista in Toscana, nel Lazio e Lombardia, il comandante Gregorio De Falco, il presidente di Adusbef Elio Lannutti e il giornalista Gianluigi Paragone, tre dei 5 candidati esterni presentati oggi da Di Maio a Pescara.



Spigolosi poi, diversi duelli tra i parlamentari uscenti che, complici anche le quote rosa, costringono, ad esempio, Francesco D'Uva nel collegio Sicilia 2, Mattia Fantinati nel collegio Veneto 2 o Mirko Busto nel collegio Piemonte 2 rispettivamente al terzo e al secondo posto. Certo, qualcuno potrebbe essere sempre ripescato per gli uninominali, dove ci saranno anche Emilio Carelli e Vincenzo Zoccano, l'ex direttore di Skytg24 e il presidente del Forum disabilità che scenderanno direttamente all'uninominale. E all'ex Aurum è soprattutto la giornata del comandante anti-Schettino, applauditissimo dalla platea.



«Qualcuno mi conosce e sa che per la coerenza si basa sul rispetto tra dichiarazione e fatto», afferma De Falco mentre qualcuno tra gli attivisti, citando la sua celebre frase del disastro della Concordia, gli urla «benvenuto a bordo». E Di Maio, intanto, continua nella ricerca dei candidati della società civile per gli uninominali. Finora, sulla loro identità regna il più stretto riserbo, ma il leader del M5S assicura che saranno nomi in grado di aumentare i consensi. E quasi avverte chi, tra gli ortodossi, potrebbe storcere il naso per l'ennesima trasformazione del Movimento: «Accoglieteli, sono persone che vogliono darci una mano».

