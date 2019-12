Governo Conte, cena natalizia con i ministri: ma nella foto manca Fioramonti che medita sulle dimissioni

Cena di auguri per il governo Conte. Il premier ha riunito l'esecutivo in un ristorante al centro di Roma. "Dopo una giornata fitta di impegni cena natalizia con tutti i ministri", scrive il premier su Facebook. Che poi pubblica su Facebook la foto della tavolata.





A capotavola si vede Roberto Speranza, a destra in ordine sparso e non di apparenza politica si mischiano i ministri di Pd, M5S e Italia Viva. A sinistra si vede in primo piano Alfonso Bonafede, Elena Bonetti, Teresa Bellanova e poi ecco Conte, al suo fianco c'è Paola Di Micheli. Un esecutivo in piena sintonia. Ma manca nella foto il ministro del M5S Lorenzo Fioramonti che in queste ore sta meditando sulle sue dimissioni perché in manovra non compaiono i 3 miliardi di euro per la scuola e l'università.​ Intanto il governo ha mangiato il panettone.