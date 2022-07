Giuseppe Conte ricoverato al Gemelli per una intossicazione alimentare. «Sta bene»

A dare guai a Giuseppe Conte, non sono solo le beghe interne al suo Movimento, alla vigilia del secondo possibile voto di fiducia sul Governo Draghi. In base a quanto riferisce Il Foglio, infatti, l'ex premier, domenica scorsa, sarebbe stato colpito da un'intossicazione alimentare che lo avrebbe costretto al ricovero, per una sola notte presso il policlinico Gemelli.

Potrebbe essere questo, forse, il motivo per cui i lavori dell'assemblea congiunta grillina, che domenica sarebbe dovuta riprendere in serata, sono stati rinviati al giorno successivo.

Quel che è certo è che l'ex «premier sta bene», hanno confermato al giornale fonti vicine all'avvocato del popolo. A provarlo, la partecipazione di Conte, seppur via zoom, al secondo atto dell'Assemblea congiunta del M5S, ripresa regolarmente lunedì mattina.