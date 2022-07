Formigli e Giorgia Meloni, lite Twitter sul nigeriano ucciso. «Quando i post indignati?». «Sciacallo»

Tra il giornalista Corrado Formigli e Giorgia Meloni, leader di Forza Italia, volano parole (e tweet) grossi. Il caus belli è l'omicidio del mendicante nigeriano Alika Ogorchukwu venerdì 29 luglio a Civitanova Marche. Un'aggressione brutale con l'immigrato che è stato prima colpito con una stampella, quindi finito a mani nude in una tragica colluttazione in strada davanti ai passanti (che peraltro hanno ripreso la scena ma non sono intervenuti).

Alika ucciso in strada, la moglie: «L'ultimo bacio alla stazione, poi non l'ho più visto»

Civitanova, la polizia: «Alika ucciso a mani nude»

Formigli-Meloni, la lite

«Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di matteosalvinimi e GiorgiaMeloni». Lo scrive su twitter Corrado Formigli, giornalista e conduttore di Piazza Pulita su La 7 che chiama così in causa i due principali leader del centrodestra.

Preoccupante come @GiorgiaMeloni confonda il diritto di critica esercitato dai giornalisti e tutelato dalla Costituzione con la propaganda, legittimo strumento dei partiti per farsi votare. — Corrado Formigli (@corradoformigli) July 30, 2022

Civitanova sotto choc per l'omicidio in strada di un nigeriano: il video dopo l'aggressione

Non si fa attendere la replica piccata di Giorgia Meloni: «Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia? Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l'ho espressa e subito. Sciacallo», scrive sul social la leader di Fdi. «Penoso». «Sciacallo». «Così parla un'aspirante leader di governo. Chapeau. Felice comunque di aver contribuito col mio tweet a farle scrivere due parole per quella povera vittima», la controreplica di Formigli. Ma Fratelli d'Italia non ci sta e ripubblica un post di ieri della Meloni in cui scriveva: «Non ci sono giustificazioni per tale brutalità. Mi auguro che l'assassino la paghi cara per questo orrendo omicidio. Una preghiera per la vittima».