Ue, Gentiloni commissario agli Affari economici: «Mi impegnerò per rilanciare la crescita»

«Ringrazio la presidente Ursula Von der Leyen per l'incarico che mi ha assegnato nella nuova commissione. Mi impegnerò innanzitutto per contribuire al rilancio della crescita e alla sua sostenibilità sociale e ambientale». Così Paolo Gentiloni che considera il suo ruolo «di grande rilievo in un momento cruciale per il futuro dell'economia europea». «Cercherò di onorare l'Italia, il governo che mi ha proposto, lavorando nell'interesse si tutti i cittadini europei», aggiunge il neo commissario.

«La scelta per l'Economia è ricaduta su Gentiloni per la sua grande esperienza. Sono sicura che darà un buon equilibrio» al portafoglio «in una combinazione intelligente di punti di vista diversi con Dobrovskis, con cui lavorerà». Così la presidente eletta della Commissione Ue Ursula von der Leyen a chi le chiede della scelta di Gentiloni, precisando che «qualsiasi decisione finale è presa dal collegio».

Ringrazio Ursula @vonderleyen In un momento cruciale per il futuro dell’economia europea mi impegnerò per il rilancio della crescita e per la sua sostenibilità sociale e ambientale. Cercherò di onorare l’Italia e lavorerò nell’interesse di tutti i cittadini europei. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) September 10, 2019





«Gualtieri sa quali siano le aspettative nei confronti dell'Italia e credo che riusciremo a fare progressi su questi aspetti nel quadro delle regole concordate». Così la presidente eletta Ursula von der Leyen a chi chiede della scelta di Gentiloni. «Il ministro delle finanze Roberto Gualtieri viene dal Parlamento europeo e conosce molto bene il Patto di stabilità e le norme sulle quali in Europa ci siamo messi d'accordo. Se rispettiamo queste regole staremo meglio tutti».

«La Brexit non è la fine di qualcosa ma l'inizio delle nostre future relazioni con il Regno Unito, che voglio siano buone anche in futuro», così la presidente eletta della Commissione Ue Ursula von der Leyen. «So che Phil Hogan (irlandese, ndr) è un negoziatore molto bravo ed equo. Ha gestito il portafoglio dell'agricoltura in maniera straordinaria, ed è quello che mi aspetto da lui anche come commissario al Commercio», ha aggiunto, «è molto importante avere un accordo sul libero scambio molto valido con il Regno Unito», ha aggiunto.

