Ecco il "conto" delle banche: cresce di 5 miliardi il fabbisogno dello Stato

ROMA - Il fabbisogno del settore statale nel 2017 si attesta sui 53,2 miliardi, con un aumento di ben 5,4 miliardi rispetto al 2016. Lo comunica il Ministero dell'Economia. L'aumento del fabbisogno sconta gli effetti dei provvedimenti che il governo ha adottato per salvare le banche in difficoltà, che sono costati finora 10,2 miliardi di euro. Un esborso imponente, che ha vanificato il buon andamento (per lo Stato) del gettito fiscale, in forte crescita anche grazie elle entrate straordinarie per la "rottamazione" delle cartelle esattoriali, e agli incassi, pari a 1,9 miliardi ,per la proroga delle frequenze 900 e 1800 Megahertz ai gestori dei servizi di telefonia mobile. Vanificata anche la riduzione per la spesa per interessi sul gigantesco debito italiano, che - grazie alle politiche della Bce - rimane bassisima e si è ridotta di oltre 1,4 miliardi rispetto al 2016.

