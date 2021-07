Emma Bonino rientra nel partito Più Europa, eletto segretario Della Vedova

Torna Emma Bonino dopo l'addio burrascoso di metà marzo scorso. La senatrice torna in +Europa: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso a Roma: «Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l'impasse». Il congresso di + Europa oggi ha eletto presidente il deputato Riccardo Magi, segretario Benedetto Della Vedova e tesoriera Maria Saeli.

«Sono contenta si sia usciti da questa dinamica introvertita con la celebrazione di questo congresso che è stato veramente bello e ben riuscito. I nostri obiettivi e i nostri valori europeisti sono chiari da tempo e senza sbavature. E sono contenta - ha concluso Bonino - siano diventati maggioritari anche per gli altri».

L'addio burrascoso - Durante l'assemblea di del 14 marzo scorso Emma Bonino aveva comunicato la volontà di lasciare il partito impantanato sulla convocazione del congresso che si celebra invece oggi 18 luglio. «Vado via a testa alta, fiera di quello che abbiamo fatto, non infangherete il mio nome», aveva detto Bonino in duro intervento via streaming. «La vostra cupidigia è senza limiti, anche il mio seggio al Senato è a disposizione», aveva aggiunto.

Il gesto aveva portato alle dimissioni di Benedetto Della Vedova come segretario di + Europa. Atto che prevedeva automaticamente la convocazione di un nuovo congresso entro tre mesi.

