Quirinale diretta, via alla prima votazione. Salvini incontra Draghi, nel pomeriggio Letta e Conte. Meloni: «Propongo Nordio». Il Pd: «Sì al dialogo».

Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica.

ORE 15.20 - Oggi Matteo Salvini vedrà Enrico Letta e Giuseppe Conte. Lo rende noto la Lega.



LIVE TWEET #MESSAGGEROQUIRINALE

A Twitter List by ilmessaggeroit







ORE 15.12 - Al via nell'Aula di Montecitorio la prima votazione del Parlamento seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica. Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è di due terzi dei componenti del Collegio. Prima dell'inizio della chiama Fico ha spiegato le modalità di voto. Il primo ad essere chiamato a votare è stato Umberto Bossi.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Quirinale, prima votazione (dalle 15) senza accordo: attesa una... ROMA Presidente della Repubblica, le immagini delle riunioni e dei... SCHEDE Quirinale, il toto nomi: da Draghi al Mattarella bis, punti di forza... IL FOCUS Quirinale, il vademecum dell’elezione: regole, riti e... ITALIA Quirinale, Berlusconi rinuncia: «Proposta centrodestra... QUIRINALE Mattarella a Palermo per il trasloco, seguirà da casa lo... IL RETROSCENA Berlusconi cambia parere: «Non ho chiuso al premier». Il... IL CASO Quirinale, quando sarà eletto il presidente della Repubblica?...

ORE 15.11 - PARTITA LA PRIMA CHIAMA

ORE 15.07 - In ambulanza primo elettore a seggio drive-in E' arrivato a bordo di una ambulanza il primo dei dei circa quindici elettori positivi o in quarantena che hanno chiesto di votare per l'elezione del presidente della Repubblica al seggio speciale drive in allestito nel parcheggio di Montecitorio



ORE 14.57 - Giro di colloqui per il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Tajani ha sentito prima i due alleati, Salvini e Meloni e poi i leader del centrosinistra, Enrico Letta e Roberto Speranza. Infine Tajani ha sentito anche Giuseppe Conte. Agli esponenti dello schieramento avverso il coordinatore azzurro avrebbe ribadito l'indisponibilità ad accettare veti su candidati di centrodestra.



ORE 14.29 - M5S, indicazione scheda bianca. Anche ai grandi elettori del M5S è arrivato un sms con l'indicazione di votare scheda bianca.

ORE 14.25 - Incontro tra Mario Draghi e Matteo Salvini - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto apprende l'ANSA, ha incontrato stamattina il leader della Lega Matteo Salvini. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate sul faccia a faccia, rispondono: «No comment».

ORE 14. 20 - La questione del quorum. Oggi il quorum dei 2/3 per far scattare l'elezione del presidente della Repubblica è di 673 voti. Il numero tiene conto della morte del deputato Vincenzo Fasano. Il successore di Fasano nel seggio a Montecitorio verrà proclamato entro domani: dopo il passaggio in Giunta per le elezioni la proclamazione avverrà in una brevissima seduta ad hoc dell'Aula della Camera. A Fasano dovrebbe subentrare nel seggio a Montecitorio Maria Rosa (detta Rossella) Sessa, prima dei non eletti alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia alle elezioni del 2018 e considerata vicina a Mara Carfagna.

ORE 14.15 - Vertice della Lega: presenti, tra gli altri, il segretario Matteo Salvini e i capigruppo. Ai 212 grandi elettori del Carroccio sarebbe arrivata via sms l'indicazione di votare oggi scheda bianca.

ORE 13.58 - M5S tra Conte e Di Maio. «Sul Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famiglie e imprese che hanno urgenze impellenti: l'azione del Governo non si può fermare. Siamo ancora in piena emergenza sanitaria, economica. C'è ancora molto da fare». Così in un tweet il leader M5s Giuseppe Conte che ha lasciato Montecitorio dove dovrebbe comunque tornare per seguire l'andamento delle votazione dagli uffici del gruppo. Mentre Giuseppe Conte parla alle telecamere e pubblica questo tweet si sparge la voce che il ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5S Luigi Di Maio avrebbe radunato i grandi elettori che fanno riferimento a lui: sarebbero una sessantina. La notizia è stata smentita dal portavoce di Di Maio.

Sul #Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famiglie e imprese che hanno urgenze impellenti: l’azione del Governo non si può fermare. Siamo ancora in piena emergenza sanitaria, economica. C’è ancora molto da fare. pic.twitter.com/femv5Lo7GC — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 24, 2022

ORE 13.39 - Oggi scheda bianca, domani si vedrà. Per questo pomeriggio, per il primo voto per il Quirinale basterà un sms, o il tam tam parlamentare, che dovrebbe arrivare a ridosso delle 15, con l'indicazione appunto della "bianca". I grandi elettori della Lega, (64 senatori, 133 deputati e 15 delegati regionali per un totale di 212 delegati) a quanto si apprende, verranno convocati domani dal leader Matteo Salvini, quando il rebus Colle potrebbe essere più vicino alla soluzione.



ORE 13.09 - Prove di dialogo. Si svolgerà nel tardo pomeriggio il vertice tra Enrico Letta e Matteo Salvini.

Di cosa parleranno? >>> "Si tratta sul nuovo governo" di Marco Conti

ORE 12.02 - «Comunque vada, noi sosterremo il ritorno alle urne anche perché il mandato di Draghi, a nostro avviso, è legato a quello di Sergio Mattarella. Noi puntiamo a un governo che abbia un programma coeso e un chiaro mandato popolare». L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, come si apprende, nell'assemblea con i suoi grandi elettori. «Il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere da solo il capo dello Stato ma se rimane compatto, può sicuramente condurre la partita. E per questo l'obiettivo di Fratelli d'Italia è sempre stato quello di lavorare per la compattezza della coalizione e siamo consapevoli di poter incidere in questa elezione, ma non decidere, perché il numero dei grandi elettori di Fratelli d'Italia è molto diverso dal consenso che oggi abbiamo a livello nazionale».

Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti

Alcuni lavorano alla «riproposizione di Mattarella, anche se lui stesso ha dichiarato la sua indisponibilità. Noi non lo chiediamo e su questa ipotesi siamo indisponibili: quella della riconferma del presidente uscente non può diventare una prassi», ha aggiunto Meloni. «Molte personalità, che provengono dall'area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni». Fratelli d'Italia voterà «scheda bianca alla prima votazione» per il presidente della Repubblica. Lo conferma Fabio Rampelli al termine della riunione dei grandi elettori Fdi.

ORE 11.26 - È in corso a Montecitorio il vertice dei leader del centrosinistra sul Quirinale. Partecipano il leader M5S Giuseppe Conte, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Leu Roberto Speranza con le rispettive delegazioni. Pd, Movimento cinque stelle e Leu confermano scheda bianca al primo voto. E' quanto deciso nel corso del vertice alla Camera con i leader delle tre forze politiche e i capigruppo.

foto Ansa

ORE 11.23 - «La nostra democrazia vive da tempo una grave crisi costituzionale, il nome e la storia di Marta Cartabia, che voteremo oggi, sono garanzia di un presidio rigoroso e intransigente della Costituzione e dello stato di diritto. Non una candidata di bandiera, una proposta seria a tutto il Parlamento affinché sia all'altezza di questa momento decisivo». Così il deputato Riccardo Magi, presidente di Più Europa, al termine della riunione dei grandi elettori di Più Europa e Azione.

Quirinale, il voto in diretta

ORE 11.20 - Nello spoglio delle schede il Presidente della Camera Roberto Fico darà lettura del solo cognome ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito il voto. Procederà a leggere nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto. È quanto emerge al termine della riunione dell'ufficio di presidenza congiunto Camera-Senato.

ORE 11.10 - «Ieri l'assemblea M5s, che è il numero piu consistente, ha convenuto diffusamente che l'obiettivo è preservare la continuità dell'azione di governo perché non possiamo trascurare che ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che prima ci fermiamo per il Quirinale e poi per un nuovo governo. Noi non poniamo veti su nessuno, abbiamo alzato l'asticella, vogliamo una personalità di alto

profilo, compatibile coi valori del Movimento». Così Giuseppe Conte entrando alla Camera per il vertice con Pd e Leu. «Il nostro primo obiettivo, non è il patto di legislatura ma un patto per i cittadini». «L'obiettivo è preservare la continuità dell'azione del governo. Non possiamo trascurare che ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che» dopo l'elezione del Capo dello Stato «ci fermiamo per dei mesi per formare un nuovo governo e scegliere un nuovo premier. Abbiamo un premier autorevolissimo, gli abbiamo chiesto di portare a termine dei risultati», ha ribadito Conte.

Quirinale 2022, quale presidente serve all'Italia? L'identikit, da Draghi e Casini al bis di Mattarella che (per ora) dice no

ORE 10.55 - «Questo governo deve finire la legislatura. L'Italia ha bisogno di un governo di unità nazionale e noi pensiamo che solo Draghi possa tenere unito questo governo». Antonio Tajani, numero due di Fi, ribadisce il 'nò di Mario Draghi al Colle arrivando alla Camera. «Ieri ho parlato con Salvini e Meloni - ha proseguito Tajani - . Il centrodestra farà delle sue proposte e poi ci confronteremo. L'unica cosa che non possiamo accettare è che si sostenga un principio secondo il quale chi proviene o è espressione del centrodestra non possa avere incarichi istituzionali, questo è illiberale, in Italia non ci sono cittadini di serie A e di serie B, siamo tutti uguali. Noi non poniamo veti e non vogliamo che siano posti».

Quirinale, il toto nomi: da Draghi al Mattarella bis, punti di forza e di debolezza dei personaggi in lizza

ORE 10.45 - La durata dello scrutinio e dello spoglio sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'emiciclo. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio. Lo ha stabilito l'ufficio di Presidenza della Camera e il Consiglio di presidenza Senato che si sono riuniti congiuntamente questa mattina a Montecitorio, per gli ultimi adempimenti prima delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica, il cui inizio è previsto per le ore 15.

ORE 10-30 - Oggi il quorum dei 2/3 per far scattare l'elezione del presidente della Repubblica è di 672 voti (i 2/3 dei componenti del Parlamento in seduta integrato dai delegati delle regioni). Il numero tiene conto della morte del deputato Vincenzo Fasano. Il successore di Fasano nel seggio a Montecitorio verrà proclamato entro domani: dopo il passaggio in Giunta per le elezioni la proclamazione avverrà in una brevissima seduta ad hoc dell'Aula della Camera. Anche la seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, in programma domani, si svolgerà alle 15, per consentire la partecipazione ai funerali del deputato di Forza Italia Enzo Fasano. Per mercoledì invece scrutinio previsto alle 11, orario che dovrebbe essere confermato anche per le successive votazioni che dovessero rendersi necessarie, secondo l'orientamento emerso dalla Conferenza congiunta dei capigruppo di Camera e Senato.