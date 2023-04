Decreto Cutro, retromarcia del governo sulla protezione speciale. E il Senato sospende l'esame degli emendamenti

Il Senato ha sospeso l'esame degli emendamenti al decreto Cutro, dopo che la maggioranza ha chiesto di modificare il proprio emendamento sui permessi speciali. La sospensione è necessaria per definire con esattezza il testo.

La richiesta di riformulazione di Gasparri

Migranti, la maggioranza ha chiesto di «riformulare» il proprio emendamento all'articolo 7 del decreto Cutro riguardante i permessi speciali. Il senatore Maurizio Gasparri, primo firmatario dell'emendamento, ha chiesto di poter sopprimere un comma del proprio testo, che a sua volta sopprimeva dalla legge quadro sull'immigrazione i riferimenti alla legislazione internazionale sulla tutela dei diritti umani per quanto riguarda le richieste di permesso da parte degli immigrati.

Il governo: accontonare l'emendamento di maggioranza

Il sottosegretario Nicola Molteni, chiamato ad esprimere il parere agli emendamenti sull'articolo 7 del decreto Cutro, ha chiesto di accantonare l'emendamento di maggioranza sui permessi speciali a prima firma di Maurizio Gasparri, che i proponenti hanno chiesto di modificare. Molteni ha spiegato che la sua richiesta dipende dal fatto che «non si è capita bene la riformulazione proposta».

La reazione delle opposizioni

Immediata la reazione delle opposizioni con Andrea Giorgis (Pd), che è anche costituzionalista: «a parte l'irritualità - ha affermato - di un senatore che riformula nel corso della seduta un proprio emendamento (nel regolamento lo può chiedere o il relatore o il governo, ndr), il senatore Gasparri dica che di soppiatto la maggioranza si ricrede di quello che ha sbandierato per settimane e su cui il governo ancora non ha detto se è d'accordo o meno; il senatore Gasparri dica cosa implica la soppressione del comma da lui indicato - vale a dire quello che avrebbe fatto venir meno l'inciso della legge che prevede il rispetto degli obblighi internazionali. Anche Raffaella Patta ha sottolineato la non rispondenza ai regolamenti della modifica di un emendamento da parte dello stesso proponente, ed ha chiesto ad esempio la possibilità di sub-emendare il testo. Il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo ha replicato negando che la maggioranza intendesse «abrogare il permesso speciale». «Noi volevamo eliminare l'ampliamento di questo permesso - ha affermato - fatto dalla ministra Lamorgese di questa protezione complementare che già esisteva. La vogliamo ricondurre ai suoi limiti originali».