De Falco: pronto a imbarcarmi sulla Mare Jonio, riprovevole chi specula sui migranti

L'ex M5Sè pronto a imbarcarsi sulla navedella OngSaving Humans. Il senatore ora nel Gruppo Misto lo ha ribadito a 'Uno, nessuno, 100Milan' su Radio 24.«Si tratta di una di quelle poche occasioni per fare qualcosa di concreto. È un'iniziativa che vuole essere trasversale ed ampia, che vorrebbe coinvolgere un certo numero di parlamentari che appartengono a vari schieramenti politici facendo leva sulla sensibilità personale: al senso morale che c'è dentro ognuno di noi. Io salirò sicuramente sulla nave Mare Jonio se ci saranno le condizioni necessarie. Non vorrei essere un passeggero zavorra, ma vorrei avere una funzione di utilità a bordo, mettendo a servizio la mia esperienza di ufficiale di Marina».«Queste ong - secondo De Falco - salvano le persone in mare, la politica la fa chi su quelle persone in mare pone delle etichette. Chi dice che quelle persone sono migranti e non possono entrare in Italia, e su quello specula per ottenere consenso, fa politica in modo riprovevole. Mi diranno che prendo lo stipendio da senatore per stare in mare su una ong? Forse mi decurteranno una parte di stipendio, ma ci sono parlamentari che vanno in giro per il mondo a fare politica e c'è gente che non va mai al Viminale».