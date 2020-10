Covid, Mattarella: «Tenere aperta l'Italia è responsabilità comune. La libertà non è un fatto individuale»

La libertà non è un fatto individuale, soprattutto in tempo di Covid. «La necessità di mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uffici implica una maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi. La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e collaborazione». Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella nel corso di un colloquio al Quirinale con la presidente greca Katerina Sakellaropoulou.

Covid, gli anestesisti: «In meno di un mese le terapie intensive del Sud a rischio»

Covid, Pregliasco: «Nuovo lockdown? Sì, ma non totale: sarà "sartoriale"»

La presidente greca, si è appreso, nel corso dell'incontro ha citato la frase di Mattarella rivolta a Boris Johnson: «amiamo la libertà ma amiamo anche la serietà». E ha sottolineato la grande serietà da parte di italiani e greci nel fronteggiare la pandemia.

«L'andamento dell'emergenza sanitaria causata dal Covid - ha aggiunto il presidente - richiede all'Unione Europea la massima tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Per questo mi auguro che siano presto superati i tentativi di rallentamento».

Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA