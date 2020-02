Salvini: governo di unità senza Conte. Pd: sciacalli anche nella nostra maggioranza. meloni: no inciuci

Matteo Salvini dà due notizie appena entra in sala stampa: questa mattina andrà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi, aggiunge, che questo governo non è capace a gestire l'emergenza. Dice il leader della Lega: "Obiettivo la normalità, ma al governo c'è confusione. Se c'è un governo dia segni di presenza economica". L'ex ministro dell'Interno: "Il rinvio per tutto il Paese degli adempimenti fiscali e tributari. Ritengo scandalosa apertura dell'inchiesta sull'ospedale di Codogno, fatta partire dal presidente del Consiglio. L'attuale governo non è in grado di affrontare l'emergenza. Questa mattina al Quirinale porterò le richieste delle categorie produttive. Al presidente della repubblica porterò il raccapriccio di chi apre inchieste sui medici che lavorano".

Salvini: governo senza Conte. «Questa squadra di governo non é adatta a gestire la normalità, figuriamoci l'emergenza. Noi vogliamo che l'Italia riparta ma con Conte non riparte. La Lega c'è per accompagnare il paese fuori dal pantano, per accompagnare il paese al voto». Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera ad una domanda se la Lega è disponibile ad un governo di solidarietà nazionale.

Conte: siamo già uniti. «Noi siamo un governo unito, lo siamo già». Così il premier Giuseppe Conte sulla proposta di un governo di unità nazionale avanzata da Matteo Salvini. «Né oggi né nei giorni scorsi ho partecipato al gioco delle polemiche. Dobbiamo lavorare tutti per il bene del Paese».



Meloni: no a inciuci. «Fratelli d'Italia considera il Governo Conte una esperienza fallita ed è pronto a presentare una mozione di sfiducia al governo per verificare se ci sia ancora una maggioranza che lo sostiene. Ma insistiamo nel dire che la soluzione per il dopo Conte, a nostro avviso, sono libere elezioni. Non è vero, infatti, come ci viene raccontato da più parti, che oggi non si possa votare, e siamo pronti a dimostrarlo. È inaccettabile che, usando persino il coronavirus, ogni scusa in Italia sia buona per impedire agli italiani di votare. Ogni altra ipotesi che si dovesse mettere in campo non ci troverebbe d'accordo. Dopo due governi nati da un inciucio che non hanno prodotto nulla se non l'immobilismo e i compromessi al ribasso, non crediamo ne serva un terzo, ancora più eterogeneo dei due precedenti. Il giudizio che abbiamo di Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti è lo stesso e coerentemente con il nostro percorso non siamo disponibili a fare accordi con loro. In ogni caso, i voti di Fratelli d'Italia non sono indispensabili per un governo istituzionale, che per noi rimane un inciucio: se altri vogliono possono farlo senza di noi. In quel caso, come abbiamo sempre fatto con qualunque governo, saremo pronti a votare eventuali singoli provvedimenti che dovessimo considerate utili all'Italia». È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Orlando chiude. "Con chi farebbe il governo Matteo Salvini? Con il M5S e Italia Viva di Renzi? Allora sarebbe un ribaltone più che un governo di unità nazionale". Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, taglia corto e chiude le porte alla proposte della Lega: "Mai un governo con Salvini", dice ancora Orlando che osserva senza eccessi di apprensione le mosse di Renzi e di Italia Viva in questi giorni di emergenza per il coronavirus: "Vedo tanti sciacalli in giro, anche nella nostra maggioranza".

Crimi: esecutivo lavora. «L'Italia ha un governo, che sta lavorando seriamente e che è concentrato a dare risposte efficaci rispetto alla diffusione del Coronavirus. Un governo nato con un atto di grande responsabilità a fronte della situazione di emergenza in cui il Paese rischiava di piombare per la crisi innescata da qualche fenomeno da spiaggia. Pensare al voto in un momento così delicato mi sembra il solito desiderio di chi ha tempo di straparlare e fare sciacallaggio, pensando esclusivamente al proprio tornaconto personale». Così il capo politico M5S Vito Crimi.

