La procura di Roma indaga sull'uso della scorta e dell'auto di servizio da parte della compagna di Giuseppe Conte, Olivia Paladino. Il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato dall'aggiunto Paolo Ielo, potrebbe essere trasmesso nei prossimi giorni al Tribunale dei ministri ed è nato da una denuncia dell'esponente di Fratelli d'Italia Roberta Angelilli.

I fatti contestati

La vicenda risale al 26 ottobre scorso, quando la Paladino, inseguita dalla "Iena" Filippo Roma ripara in un supermercato per sottrarsi alle domande e viene poi recuperata dalla scorta del premier. Il servizio non è mai andato in onda ma la notizia è stata data dal sito Dagospia. I pm hanno acquisito le immagini e sentito Roma e fatto alcune verifiche. Si potrebbe ipotizzare un abuso d'ufficio o un peculato che riguarderebbe, però, solo l'uso dell'auto.

