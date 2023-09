Cernobbio, Nordio: «Non c'è nessuno slittamento sulla riforma della Giustizia»

«Non c'è nessuno slittamento» nella tempistica della riforma della Giustizia dice il ministro Carlo Nordio al Forum Ambrosetti. «Abbiamo portato un cronoprogramma, è già stato approvato dal Cdm in una prima parte; ha comportato delle proposte sulle riforme del codice e diritto penale, come l'abolizione dell'abuso d'ufficio.

Abuso di ufficio

Sull'abuso di ufficio «tutti i sindaci, a cominciare da quelli del Pd, sono venuti in processione chiedendone l'abolizione. Su 5mila indagini che si fanno, meno di 6 o 7 arrivano a una condanna che, tra l'altro, è estremamente platonica». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al Forum Ambrosetti a Cernobbio (Como). «Abbiamo intasato tribunali di questo reato che alla fine provoca la cosiddetta paura della firma - ha concluso - nessuno firma più nulla perché ha paura di essere inquisito».

Cause civili

«L'unico settore in cui siamo un pò ritardo per quanto concerne l'adeguamento alle direttive del Pnrr riguarda lo smaltimento dell'arretrato. Non voglio fare polemica con chi ha concordato questa specie di contratto, ma pensare di eliminare il 90% degli arretrati delle cause civili è una sorta di 'Alice nel paese delle meravigliè». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al Forum Ambrosetti. «Ce la metteremo tutta - ha aggiunto - e cercheremo di convincere l'Europa che la nostra è una direzione irreversibile che sta producendo i primi risultati».