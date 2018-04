Elisabetta Alberti Casellati ma tra M5S e Lega sono già scintille. I primi a incontrare la presidente del Senato che Mattarella sono stati i 5 stelle. Nella delegazione c'erano il leader Luigi Di Maio e i capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Il capo leghista Matteo Salvini invece ha mandato solo i capigruppo. Il centrodestra andrà separatamente alla consultazioni. Forza Italia è arrivata da Casellati con Silvio Berlusconi e le due presidenti dei gruppi, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. A chiudere la leader di Fdi Giorgia Meloni con i capigruppo.



«Ancora una volta abbiamo ribadito in questa sede che M5s è pronto a sottoscrivere un contratto di governo solo con la lega non con tutto il centrodestra», ha detto Di Maio al termine delle consultazioni. «Il centrodestra per noi è un artifizio elettorale», ha aggiunto.

«Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono veti a vicenda. Vediamo propinarci ipotesi ammucchiata di centrodestra quando poteva già partire un governo del cambiamento in grado di cambiare tantissime cose», ha detto ancora il leader M5s.

«Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono veti a vicenda. Vediamo propinarci ipotesi ammucchiata di centrodestra quando poteva già partire un governo del cambiamento in grado di cambiare tantissime cose», ha detto ancora il leader M5s.

Salvini ha l'occasione per prendere consapevolezza e coscienza del fatto che le uniche forze in grado di dialogare e firmare un contratto di governo sono M5s e la Lega e dico a Salvini che di tempo non c'è più più, decida entro questa settimana il paese non può aspettare», ha affermato ancora Di Maio.

Salvini. «Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare...», ha replicato da Catania in Sicilia il leader della Lega. «Di Maio e Berlusconi smettano di dirsi no a vicenda, gli italiani non si meritano di andare avanti un mese in questo modo», ha aggiunto il capo leghista.

«Ho un aereo per Catania, alle consultazioni andranno i capigruppo», aveva fatto sapere poco prima Salvinilasciando la Camera dopo un passaggio di saluto al convegno organizzato da Forza Italia sulla direttiva Bolkenstein sugli ambulanti. Poi il capo del Carroccio ha postato una foto su Twitter con il volto perplesso e un attacco ai 5Stelle: «I grillini continuano a dire 'o comandiamo noi o non si fa niente'. E magari andiamo insieme al Pd. Mah, io non li capisco....un po' di umiltà non guasterebbe».

I grillini continuano a dire “O comandiamo noi o non si fa niente. E magari andiamo insieme al PD”.

Mah, io non li capisco... Un po’ di umiltà non guasterebbe😁.

Voi che dite? pic.twitter.com/O8DjHQ2XdI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 aprile 2018



Alle consultazioni, ha aggiunto Salvini, «ripeteremo quello che stiamo dicendo da un mese: che i due che hanno vinto hanno il dovere di governare, ma se tutti rimangono sui loro no non andiamo da nessuna parte. Noi siamo pronti a fare tutto, tranne che col Pd. Di Maio continua a dire o comando io o niente, mi pare quasi che non voglia governare, o che abbia già scelto il Pd

La Lega. «In modo inderogabile bisogna dare rapidamente un governo all'Italia. Se i veti» del M5s nei confronti di Fi «cadessero nelle prossime ore saremmo pronti a un governo già a inizio settimana prossima», ha detto il capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro con Casellati. «Abbiamo ribadito lo diciamo da settimane noi siamo pronti a partecipare ad un governo che è stato indicato dagli italiani premiando il centrodestra e la coalizione e il M5S come primo partito», ha aggiunto Giorgetti. «Il governo che è stato indicato dagli italiani vede il centrodestra come prima coalizione e il M5s come primo partito. Ci sembra che Mattarella abbia condiviso questa interpretazione dando un mandato abbastanza chiaro a Casellati», ha continuato Giorgetti.

. Le forze del centrodestra si sono presentate divise alle consultazioni indette a palazzo Giustiniani perché sono state convocate separatamente da Casellati. Quindi, si fa notare a palazzo Madama, è una decisione che non ha alcuna valenza politica ma solo di metodo. Di Maio ha parlato invece di «centrodestra spaccato» e di coalizione come «artifizio elettorale» anche perché è la seconda volta che si presenta diviso alle consultazioni per la formazione del nuovo governo.«Leggo che Salvini sarà assente stasera all'incontro con Casellati. Ma mi domando, se uno che vuole governare l'Italia non si presenta allora vuol dire che siamo ancora al gioco tattico?». Se lo chiede retoricamente il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.