Almeno su una cosa Salvini e Meloni concordano in pieno: «In Calabria vinciamo al 100 per cento». E probabilmente hanno ragione a dire così. Infatti il capogruppo berlusconiano alla Camera, Roberto Occhiuto, solida famiglia calabrese e candidato governatore della sua regione per il centrodestra, già parla e si muove da vincitore annunciato. Lo hanno soprannominato “il Farò”: farò questo, farò quello. La partita, sulla carta, pare davvero già...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati