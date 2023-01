Bollette gas, Giorgetti: «A febbraio calano del 40%». Piano del governo per premiare chi risparmia

Bollette a febbraio giù del 40%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a un evento elettorale della Lega a Milano: «Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta. Stiamo anche lavorando a un meccanismo per il quale si paghi a un prezzo che ho definito "politico" i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi».

«Pnrr, in settimana regole per tempi più brevi»

«Oltre all'autonomia, in settimana arriverà anche la proposta per rivedere una serie di regole per tempi più brevi» sul Pnrr - ha detto Giorgetti - Questi sono soldi prestati, la responsabilità che abbiamo è quella di spenderli bene e in fretta per cose che siano utili».

Coldiretti: -40% aiuta famiglie e imprese

Il calo delle bollette del gas aiuta imprese e famiglie costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibile discesa dei costi del gas di circa il 40% ipotizzato dal ministro all'Economia Giancarlo Giorgetti da inizio febbraio. La spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché, sottolinea la Coldiretti, riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare con l'inverno. Il costo dell'energia, continua la Coldiretti, si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare. La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all'anno, secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea.