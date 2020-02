Prescrizione, Berlusconi su Facebook: «Da M5S follia giustizialista»

Come Salvini, come Meloni, come Di Maio, ora anche Silvio Berlusconi comunica le cose importanti tramite video di Facebook. «Mi sono dovuto adeguare ai mezzi dei giovani, essendo io un giovane», è l’autoironica linea del Cavaliere a proposito dei social. E comunque su Fb il fondatore di Forza Italia va all’attacco sulla prescrizione: «I Cinquestelle sono animati da una follia giustizialista. Con la riforma della prescrizione cittadini innocenti potranno essere messi sotto pressione per tutta la vita, con le conseguenze drammatiche che questo può comportare sulla vita delle persone e dei loro famigliari».

Berlusconi ha poi continuato affermando che «se ne sono accorti anche all'interno della stessa maggioranza che queste idee sono pericolosissime». Nonostante ciò, Berlusconi è convinto che per non far cadere il governo «questa riforma peggiorativa passerà ugualmente: tutti i partiti che compongono la maggioranza saranno ugualmente corresponsabili». Altri video berlusconiani seguiranno. E sembra trascorso un millennio da quando Sua Emittenza inviava le cassette pre-registrate alle redazioni dei telegiornali.



