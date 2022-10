Berlusconi, discorso al Senato: «Sì alla fiducia con lealtà, una donna premier grazie a coalizione nata 28 anni fa. Noi al fianco dell'Ucraina»

L’ultima volta che prese la parola al Senato era il 2 ottobre 2013. E anche allora, fu per annunciare il sì a un voto di fiducia: quello al governo di Enrico Letta. Ma nove anni non sono passati invano. Ed ecco che a quasi un decennio di distanza Silvio Berlusconi torna a intervenire a Palazzo Madama. Lo fa tra gli applausi scroscianti dell'ala destra dell'emiciclo, che - così come l'esecutivo - tributa una standing ovation al Cavaliere al termine del suo attesissimo discorso.

Il discorso di Silvio Berlusconi

«Signor Presidente del Consiglio - esordisce con una nota personale Berlusconi - sono felice di essere qui e sono felice anche perché 3 ore fa è nato il mio diciassettesimo nipotino. Evviva!». E poi: «Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza perché ho tante cose da dire e mi sono scritto diligentemente tutto quanto...», scherza il Cavaliere. Che aggiunge: «È una soddisfazione riprendere la parola dopo nove anni, quando il Paese ha scelto di affidare ancora una volta il governo al centrodestra».

L'orgoglio

E non è un caso se subito Berlusconi rivendica la sua "paternità" della coalizione vincente, «la coalizione a cui ho dato vita 28 anni fa. E se oggi - aggiunge - per la prima volta alla guida del governo del Paese, per decisione degli elettori, c'è una esponente che viene dalla storia della destra italiana, questo è possibile perché 28 anni fa è nata una coalizione plurale, nella quale la destra e il centro insieme hanno saputo esprimere un progetto democratico di governo per la Nazione. Una coalizione che in 28 anni non si è mai divisa e che ha saputo governare insieme e stare insieme anche all'opposizione, una coalizione che ha guidato e guida la maggioranza delle regioni italiane. Una coalizione - conclude - che è sempre stata artefice di grandi scelte di democrazia e di libertà».

Il posizionamento internazionale

Poi ribadisce il suo impegno a fianco dell'Occidente, dell'Europa e della Nato, per sgombrare il campo da quelle ombre che gli audio "filo-Putin" trapelati avevano gettato su di lui: «Io, lo sapete, sono sempre stato un uomo di pace e i miei governi hanno sempre operato per la pace e sempre in pieno accordo con i responsabili di governo dell'Europa, della Nato e degli Stati Uniti. Come ho avuto modo di ricordare solennemente davanti al Congresso americano». E ancora, sull'impegno a difesa dell'Ucraina: «Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo». Assicura «lealtà per 5 anni», Berlusconi. Ed elenca le sue priorità, tra cui la riforma della Giustizia: «Una priorità irrinunciabile», a partire dal tema della «durata ragionevole dei processi». E' «una questione di civiltà e di libertà», ribadisce il Cavaliere. Che col suo intervento accorato - e con l'applauso che i suoi gli tributano - sembra voler mettere bene in chiaro un concetto: Berlusconi è ancora lui.