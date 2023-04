Silvio Berlusconi, come sta? Condizioni stabili, terza notte in terapia intensiva. Barelli: FI? Nessun congresso

Silvio Berlusconi rimane in terapia intensiva e la sua situazione resta stabile, sia pure nella gravità delle condizioni generali, con un leggero miglioramento della situazione per quanto riguarda l'infezione polmonare. La seconda notte del Cavaliere al San Raffaele, secondo quanto riportato in ambienti ospedalieri, è stata «tranquilla» con l'ex premier che reagisce bene alle cure a cui è sottoposto. L'attenzione dei medici rimane sempre alta sull' infezione all'apparato respiratorio .