Berlusconi ricoverato, il bollettino: costante miglioramento, leucocitosi e sindrome infiammatoria in contenimento. Resta in intensiva

Ottava notte in ospedale per Silvio Berlusconi, che resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Per il leader 86enne di Forza Italia, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, la notte appena trascorsa è stata «tranquilla». Oggi è atteso un nuovo bollettino sulle sue condizioni, il terzo da quando l'ex premier è stato ricoverato il 5 aprile scorso.